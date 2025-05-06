Пять голов во втором тайме. Феникс-Мариуполь - Прикарпатье 2:3. Видеообзор матча

"Прикарпатье" одержало волевую победу над "Фениксом-Мариуполем" в шестом туре группы "Выбывания" Первой лиги.

В середине второго тайма номинальные хозяева повели со счетом 2:0, но ивано-франковцы не сдались, и до конца трижды распечатали ворота соперника.

Эта победа позволила "Прикарпатью" обогнать "Феникс-Мариуполь" в турнирной таблице и выйти на третье место.

Группа "Выбывание". Шестой тур

Львов. "СКИФ".

"Феникс-Мариуполь" - "Прикарпатье" 2:3

Голы: Непейпиев (61), Булгаков (64) - Швец (69), Француз (88, пен), Хома (90+4)