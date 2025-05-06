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"Это безобразие и не солидно", - эксперт раскритиковал поведение игроков Металлиста 1925 в харьковском дерби

Первая лига
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Мнение Олега Федорчука о харьковском дерби

"Это безобразие и не солидно", - эксперт раскритиковал поведение игроков Металлиста 1925 в харьковском дерби

metalist1925.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказался о харьковском дерби в Первой лиге, в котором "Металлист 1925" и "Металлист" сыграли вничью 2:2.

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"Мне обидно наблюдать за игрой "Металлиста 1925". Ряд опытных футболистов вообще не готовы к сезону. В харьковском дерби игроки "Металлиста 1925" за 20 минут до завершения начали выпрашивать пенальти. Я считаю, что это безобразие и не солидно.

Больше всего мне не понравилось поведение главного тренера. Эта игра продемонстрировала, что проблем у "Металлиста 1925" очень много. В таком состоянии, даже если они выйдут в УПЛ, то им будет очень непросто", - сказал Федорчук в эфире программы "Украина футбольная".

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