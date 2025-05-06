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Нагорняк назвал главную проблему домашнего стадиона Эпицентра в УПЛ

Первая лига
Обновлено

Команда уже официально оформила путевку в элиту украинского футбола

Нагорняк назвал главную проблему домашнего стадиона Эпицентра в УПЛ

instagram.com/fc.epicentr

Новина українською

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк после того, как команда официально оформила путевку в УПЛ, рассказал, какие вопросы со стадионом нужно решить для того, чтобы команда могла принимать соперников в Каменце-Подольском.

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– Я почитал ваши последние интервью по поводу того, где "Эпицентр" будет проводить домашние матчи в следующем сезоне. Я правильно понимаю, что для клуба сейчас принципиальная цель – подготовить к требованиям УПЛ свой стадион в Каменце-Подольском?

– Да, вы правильно все поняли. Просто информацию вбросили в информационное пространство, что мы едем в Киев, будут строить стадион. На самом деле я могу вас заверить: это не соответствует действительности.

Да, для прохождения аттестации мы заявляем резервные стадионы, но наша первая цель – и клуба, и руководства города – оставить команду в Каменце-Подольском и сделать стадион, – надеюсь, уже начали это – отвечающий нормам УПЛ.

Для меня и для ребят очень важно, чтобы мы играли в Каменце-Подольском. У нас есть свой болельщик – это для нас очень важно.

– А в чем там проблема на стадионе? Просто я смотрю: поле, по-моему, лучшее в Первой лиге, по крайней мере, визуально. Людей постоянно на трибунах полно. Я читал, что 2500 мест – не дотягивает по местам до УПЛ?

– Да. Но самая основная и денежная проблема – даже не эта, а осветительные мачты, и там срок 2-3 месяца. Мы как бы по срокам успеваем. Ну и для ВАР. Когда мы проходили аттестацию, нам указали недостатки. Самая основная проблема – это освещение.

Клуб уже ведет переговоры. Все на стадии "вот-вот начнет делаться", может, уже началось немножко делаться. Но, я же говорю, клуб и руководство города делает все для того, чтобы пытаться, чтобы команда играла в Каменце-Подольском.

Поле – вы правильно сказали, оно действительно у нас в идеальном состоянии, откровенно скажу. Поле у ​​нас шикарное.

– И по срокам успеваете выполнить?

– Если в начале августа начало нового чемпионата – в принципе, мы можем успеть. Те условия, которые выдвинул аттестационный комитет – в принципе мы пока успеваем.

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Сергей Нагорняк Эпицентр (Каменец-Подольский)
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1 голосов
Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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rjhxb61@ukr.net (киев)
06.05.2025 в 19:03
Нехай встигнуть, бо, чесно кажучи, проводити чемпіонат в чьотирьох/п"яти містах України якось неправильно. Кам"янець-Подільський заслуговує на УПЛ.
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Комментарии 1
rjhxb61@ukr.net (киев)
06.05.2025 в 19:03
Нехай встигнуть, бо, чесно кажучи, проводити чемпіонат в чьотирьох/п"яти містах України якось неправильно. Кам"янець-Подільський заслуговує на УПЛ.
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