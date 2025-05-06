"Нужно быть развитым всесторонне", - тренер Эпицентра рассказал о своей карьере телеэксперта

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк рассказал, прекратит ли он карьеру на телевидении, когда его команда будет играть в УПЛ.

"На телевидение я приходил, когда имел свободное время. Когда были выходные и я находился в Киеве. С удовольствием всегда принимал предложения поработать в студии.

Завершу ли я теперь карьеру на телевидении? Возможно. Моя же основная работа — тренерская. Но если будет время и предложения, то буду, как и раньше, работать и экспертом. Это интересно. Посмотреть классный футбол, когда играет сборная Украины или какой-то поединок Лиги чемпионов проходит, пообщаться с футбольными людьми. Почему нет? Нужно быть развитым всесторонне", - сказал Нагорняк.