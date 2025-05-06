  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. "Нужно быть развитым всесторонне", - тренер Эпицентра рассказал о своей карьере телеэксперта

В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Нужно быть развитым всесторонне", - тренер Эпицентра рассказал о своей карьере телеэксперта

Первая лига

Но главная работа - тренером

"Нужно быть развитым всесторонне", - тренер Эпицентра рассказал о своей карьере телеэксперта

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк рассказал, прекратит ли он карьеру на телевидении, когда его команда будет играть в УПЛ.

Читайте такжеНагорняк назвал главную проблему домашнего стадиона Эпицентра в УПЛ

"На телевидение я приходил, когда имел свободное время. Когда были выходные и я находился в Киеве. С удовольствием всегда принимал предложения поработать в студии.

Завершу ли я теперь карьеру на телевидении? Возможно. Моя же основная работа — тренерская. Но если будет время и предложения, то буду, как и раньше, работать и экспертом. Это интересно. Посмотреть классный футбол, когда играет сборная Украины или какой-то поединок Лиги чемпионов проходит, пообщаться с футбольными людьми. Почему нет? Нужно быть развитым всесторонне", - сказал Нагорняк.

Напомним, что "Эпицентр" досрчоно обеспечил себе путевку в УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Нагорняк назвал главную проблему домашнего стадиона Эпицентра в УПЛ
yellow-arrow
"Это безобразие и не солидно", - эксперт раскритиковал поведение игроков Металлиста 1925 в харьковском дерби
yellow-arrow
Какая команда сначала сыграет дома? Определились пары плей-офф матчей Первой и Второй лиги
Сергей Нагорняк Эпицентр (Каменец-Подольский)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости