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"Нужно быть развитым всесторонне", - тренер Эпицентра рассказал о своей карьере телеэксперта
Но главная работа - тренером
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк рассказал, прекратит ли он карьеру на телевидении, когда его команда будет играть в УПЛ.
"На телевидение я приходил, когда имел свободное время. Когда были выходные и я находился в Киеве. С удовольствием всегда принимал предложения поработать в студии.
Завершу ли я теперь карьеру на телевидении? Возможно. Моя же основная работа — тренерская. Но если будет время и предложения, то буду, как и раньше, работать и экспертом. Это интересно. Посмотреть классный футбол, когда играет сборная Украины или какой-то поединок Лиги чемпионов проходит, пообщаться с футбольными людьми. Почему нет? Нужно быть развитым всесторонне", - сказал Нагорняк.
Напомним, что "Эпицентр" досрчоно обеспечил себе путевку в УПЛ.
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