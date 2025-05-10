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Эпицентр - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Эпицентр - Полтава: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 10.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Эпицентр - Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: СК Полтава

Новина українською

Шикарный матч ожидает болельщиков Первой лиги в Каменце-Подольском, где "Эпицентр" будет принимать "Полтаву". Подопечные Сергея Нагорняка в прошлом туре уже обеспечили себе историческое повышение в классе. "Полтава" перед туром занимала второе место и была настроена сохранить эту позицию, которая дает прямой выход в УПЛ. Смогут ли полтавчане прервать победную серию лидера?

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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