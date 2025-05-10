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Металлург - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлург - Минай: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 10.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: МФК Металург
Обе команды в прошлом туре наконец-то прервали свои серии без побед. "Металлург" вообще впервые смог выиграть в 2025 году. Напомним, что в Хмельницком была первая игра запорожцев без Ильи Близнюка. В случае победы сегодня "Металлург" сможет обойти закарпатцев в таблице. Игра первого круга в Минае завершилась вничью.
Поединок начнется в 12:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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