Металлург - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Обе команды в прошлом туре наконец-то прервали свои серии без побед. "Металлург" вообще впервые смог выиграть в 2025 году. Напомним, что в Хмельницком была первая игра запорожцев без Ильи Близнюка. В случае победы сегодня "Металлург" сможет обойти закарпатцев в таблице. Игра первого круга в Минае завершилась вничью.

Поединок начнется в 12:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.