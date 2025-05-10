Виктория - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В первом круге в Хмельницком хозяева спаслись в конце встречи от поражения. "Виктория" прошлый тур пропускала, но все еще продолжает лидировать. "Подолье" три тура подряд не может выиграть и занимает седьмое место. Подняться вверх в таблице до конца сезона подопечным Ковальца будет очень сложно.

Поединок начнется в 13:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.