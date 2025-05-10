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Виктория - Подолье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Виктория - Подолье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 10.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Поділля
В первом круге в Хмельницком хозяева спаслись в конце встречи от поражения. "Виктория" прошлый тур пропускала, но все еще продолжает лидировать. "Подолье" три тура подряд не может выиграть и занимает седьмое место. Подняться вверх в таблице до конца сезона подопечным Ковальца будет очень сложно.
Поединок начнется в 13:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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