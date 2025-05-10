Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агробизнес - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Агробизнес - ЮКСА: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 10.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК ЮКСА
Ключевой матч для обеих команд в борьбе за плей-офф. "Агробизнес" в 2025 году ещё не побеждал, а в двух предыдущих матчах даже не забивал. ЮКСА после увольнения Чирикала два тура подряд проиграла и тоже не отличалась забитыми мячами. Какая из этих команд сможет прервать неудачную серию?
Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ничья Зари и Шахтера, паритет Динамо и Полесья, уход Алонсо, камбэк Холанда. Главные новости за 9 мая
- Дерби с акцентом на чемпионство. Бенфика – Спортинг. Анонс и прогноз матча Примейры на 10.05.2025
- "Их подвиг безграничен", - Ломаченко поздравил всех с 9 мая
- Какая команда сначала сыграет дома? Определились пары плей-офф матчей Первой и Второй лиги
- Звезды Динамо сыграли с школьниками и примерили модную коллекцию от топовых блогеров
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000