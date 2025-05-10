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Агробизнес - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Агробизнес - ЮКСА: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 10.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Агробизнес - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК ЮКСА

Новина українською

Ключевой матч для обеих команд в борьбе за плей-офф. "Агробизнес" в 2025 году ещё не побеждал, а в двух предыдущих матчах даже не забивал. ЮКСА после увольнения Чирикала два тура подряд проиграла и тоже не отличалась забитыми мячами. Какая из этих команд сможет прервать неудачную серию?

Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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