Агробизнес - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Ключевой матч для обеих команд в борьбе за плей-офф. "Агробизнес" в 2025 году ещё не побеждал, а в двух предыдущих матчах даже не забивал. ЮКСА после увольнения Чирикала два тура подряд проиграла и тоже не отличалась забитыми мячами. Какая из этих команд сможет прервать неудачную серию?

Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.