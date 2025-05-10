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Буковина - Металлист 1925: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Буковина - Металлист 1925: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 10.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Буковина
Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Черновцах, где "Буковина" будет принимать "Металлист 1925". Коллектив из Черновцов в прошлом туре уступил "Кудровке", а "Металлист 1925" сыграл вничью в харьковском дерби. Обе команды должны играть на победу, ведь они стремятся повыситься в классе. "Буковина" борется за плей-офф, а харьковчане - за прямой выход в УПЛ. Игра первого круга завершилась победой "Металлиста 1925" - 2:1.
Поединок начнется в 16:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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