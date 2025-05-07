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"Могу поздравить с выходом в слабый чемпионат", - Леоненко поздравил Эпицентр с выходом в УПЛ

Первая лига

Хотя ни одной игры не видел

"Могу поздравить с выходом в слабый чемпионат", - Леоненко поздравил Эпицентр с выходом в УПЛ

фото из соцсетей

Новина українською

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, отреагировал на то, что Сергей Нагорняк вместе с "Эпицентром" вышел в элитный дивизион чемпионата Украины.

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"Я ни одной игры не видел команды Нагорняка. Могу только поздравить Серегу с выходом в слабый чемпионат", — сказал Леоненко.

Напомним, что "Эпицентр" оформил прямую путевку в УПЛ после победы 2 мая над ЮКСА (1:0).

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Виктор Леоненко Сергей Нагорняк Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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911+ (Харків)
08.05.2025 в 00:08
А хто йому розповів, що там Нагорняк є? "Не бачив жодної гри..." Ммм... Пане Вікторе, в АТБ на Orbit акція.
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Комментарии 1
911+ (Харків)
08.05.2025 в 00:08
А хто йому розповів, що там Нагорняк є? "Не бачив жодної гри..." Ммм... Пане Вікторе, в АТБ на Orbit акція.
Ответить
0
0

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