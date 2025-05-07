Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Могу поздравить с выходом в слабый чемпионат", - Леоненко поздравил Эпицентр с выходом в УПЛ
Хотя ни одной игры не видел
фото из соцсетей
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, отреагировал на то, что Сергей Нагорняк вместе с "Эпицентром" вышел в элитный дивизион чемпионата Украины.
"Я ни одной игры не видел команды Нагорняка. Могу только поздравить Серегу с выходом в слабый чемпионат", — сказал Леоненко.
Напомним, что "Эпицентр" оформил прямую путевку в УПЛ после победы 2 мая над ЮКСА (1:0).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
911+ (Харків)
08.05.2025 в 00:08
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- ПСЖ – Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 07.05.2025
- УПЛ. Кривбасс – Левый Берег 4:0. Криворожцы рвутся в еврокубки
- Окончательный вердикт от ФИФА. Перед началом КЧМ будет проведен дополнительный матч плей-офф
- Эпицентру, чтобы принимать матчи УПЛ на своем стадионе, нужно устранить один основной недостаток
- Ангелина Забарная показала, каким был апрель в семье защитника сборной: романтика, путешествия и стиль
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000
Комментарии 1