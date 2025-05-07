"Могу поздравить с выходом в слабый чемпионат", - Леоненко поздравил Эпицентр с выходом в УПЛ

Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, отреагировал на то, что Сергей Нагорняк вместе с "Эпицентром" вышел в элитный дивизион чемпионата Украины.

"Я ни одной игры не видел команды Нагорняка. Могу только поздравить Серегу с выходом в слабый чемпионат", — сказал Леоненко.

Напомним, что "Эпицентр" оформил прямую путевку в УПЛ после победы 2 мая над ЮКСА (1:0).