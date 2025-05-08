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Нагорняк: Футболисты не до конца поняли, что они сделали. Эксперты говорили, что мы не готовы к УПЛ

Первая лига
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Тренер вспомнил слова, звучавшие в студии УПЛ.ТБ

Нагорняк: Футболисты не до конца поняли, что они сделали. Эксперты говорили, что мы не готовы к УПЛ

Фото: ФК Епіцентр / Автор невідомий

Новина українською

Сергей Нагорняк поделился эмоциями от выхода в элитный дивизион и вспомнил проигрыш в плей-офф в 2024 году.

"Наверное футболисты еще не до конца осознали, что они сделали. Особенно для Хмельниччины, для подольского футбола. Мы об УПЛ не говорили. Я говорил ребятам, что у нас впереди 8 финалов. Не смотрите в таблицу – вы выходите на каждую игру, как на последнюю. С ребятами работаем 3 года, с некоторыми чуть больше, еще со Второй лиги.

[О плей-офф за место в УПЛ 2024/25] Что касается прошлого сезона… До сих пор есть чувство горечи. Да, "Верес" – хорошая команда, но у нас были все шансы. Ребята просто не справились с психологическим давлением".

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"Сейчас, когда мы шли на первом месте, для меня самое главное было снять это давление. Посоветовал не читать им, что пишут. К сожалению, современное поколение такое, что они только в телефонах и сидят. Мы выполнили задание.

Если вернуться к игре с "Минаем". При всем уважении – мы сами подарили выход в плей-офф, полностью переиграли по игре, но индивидуальные ошибки… Значит, мы еще не готовы были к УПЛ. Ваши эксперты сказали, что мы не готовы. Я рад, что Фещук возглавил команду в Первой лиге, сейчас он все увидит и мнение его немного изменится”, – заявил тренер в эфире УПЛ.ТБ.

10 мая команда будет принимать "Полтаву".

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Сергей Нагорняк Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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