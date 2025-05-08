Нагорняк: Футболисты не до конца поняли, что они сделали. Эксперты говорили, что мы не готовы к УПЛ

Сергей Нагорняк поделился эмоциями от выхода в элитный дивизион и вспомнил проигрыш в плей-офф в 2024 году.

"Наверное футболисты еще не до конца осознали, что они сделали. Особенно для Хмельниччины, для подольского футбола. Мы об УПЛ не говорили. Я говорил ребятам, что у нас впереди 8 финалов. Не смотрите в таблицу – вы выходите на каждую игру, как на последнюю. С ребятами работаем 3 года, с некоторыми чуть больше, еще со Второй лиги.

[О плей-офф за место в УПЛ 2024/25] Что касается прошлого сезона… До сих пор есть чувство горечи. Да, "Верес" – хорошая команда, но у нас были все шансы. Ребята просто не справились с психологическим давлением".