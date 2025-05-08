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Диназ - Нива Т: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Диназ - Нива Т: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 08.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Диназ - Нива Т: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Нива Тернопіль

Новина українською

"Диназ" примет "Ниву" Тернополь в матче 7-го тура Группы Выбывания Первой лиги.

Вышгородцы в прошлом туре уступили "Минаю" (0:3), а тернополяне обыграли "Кремень" (3:1).

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Поединок между командами начнется в 13:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.

Первая лига. Группа Выбывания. 7-й тур
08.05.2025
Демидов, "Диназ"
"Диназ" 13:30 "Нива" Тернополь
Видеотрансляция - DiviSport

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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