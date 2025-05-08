Диназ - Нива Т: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Диназ" примет "Ниву" Тернополь в матче 7-го тура Группы Выбывания Первой лиги.

Вышгородцы в прошлом туре уступили "Минаю" (0:3), а тернополяне обыграли "Кремень" (3:1).

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Поединок между командами начнется в 13:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.

Первая лига. Группа Выбывания. 7-й тур

08.05.2025

Демидов, "Диназ"

"Диназ" 13:30 "Нива" Тернополь

Видеотрансляция - DiviSport