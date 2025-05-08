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Диназ - Нива Т: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Диназ - Нива Т: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 08.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: Нива Тернопіль
"Диназ" примет "Ниву" Тернополь в матче 7-го тура Группы Выбывания Первой лиги.
Вышгородцы в прошлом туре уступили "Минаю" (0:3), а тернополяне обыграли "Кремень" (3:1).
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Поединок между командами начнется в 13:30. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Также будет доступна текстовая онлайн-трансляция на UA-Футбол.
Первая лига. Группа Выбывания. 7-й тур
08.05.2025
Демидов, "Диназ"
"Диназ" 13:30 "Нива" Тернополь
Видеотрансляция - DiviSport
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