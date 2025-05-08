Первая лига. Диназ - Нива 1:1. Команда Вирта упускает шанс подняться на первое место

"Диназ" весной еще не побеждал и набрал всего один зачетный пункт. Команда Александра Головко находится в зоне прямого вылета во Вторую лигу. Вышгородцев устраивала только победа. "Нива" в прошлом туре дома победила "Кремень“. Подопечные Юрия Вирта в этом году набрали 11 очков и продолжает борьбу за первое место. В первом круге "Нива" разгромила своего соперника - 5:0.

Уже в дебюте встречи гости открыли счет. После подачи Мысыка с углового в верхний угол головой пробил Демиденко и мяч от перекладины попал в голкипера и залетел в ворота - 0:1. Досадный эпизод для Чернецкого. Очень много было борьбы в центре поля и это влияло на темп матча. После пропущенного гола вышгородцы взяли мяч под свой контроль, но конструктива не хватало. Подопечные Вирта максимально внимательно играли в защите и рассчитывали на контратаки. На 32-й минуте из-за пределов штрафной пробивал Остапчук, но не попал в створ. Больше голов в первой половине встречи не было.

Сразу после перерыва больше владели мячом гости. К сожалению, команды сегодня не радовали комбинационным футболом. Медленный темп матча устраивал тернопольский коллектив. На 58-й минуте Мысык со штрафного пробивал, но не смог переиграть голкипера. В середине второго тайма хозяева неожиданно сравняли счет. Кириченко взял инициативу на себя, обыграл защитников и хладнокровно переиграл голкипера - 1:1. Блестящая индивидуальная игра Даниила. Для него это четвертый гол в сезоне.

Игра так и завершилася вничью.

Группа "Выбывание". Седьмой тур

"Диназ" - "Нива" 1:1

Голы: Кириченко (66) - Чернецкий (8, автогол)

"Диназ" (стартовый состав): Чернецкий - Волошин, Котуха, Приходько, Ворона, Кириченко, Черткоев, Остапчук, Рудницкий, Старенький, Рязанцев

"Нива" (стартовый состав): Ольховой - Демиденко, Слотюк, Паламарчук, Мудрый, В. Михайлив, Давыдов, Сидун, Мысык, Вышинский, Резепов