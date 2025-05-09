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"80-90% информации – неправда": Нагорняк – о месте домашних матчей Эпицентра в УПЛ

Первая лига
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Клуб постарается остаться в Каменце-Подольском

"80-90% информации – неправда": Нагорняк – о месте домашних матчей Эпицентра в УПЛ

Фото: fckarpaty.org

Новина українською

Наставник будущего дебютанта Премьер-лиги Сергей Нагорняк утверждает, что руководство планирует проводить домашние поединки в Хмельницкой области.

"Первая лига не настолько плохая, чтобы ее не смотреть. Сейчас такое время, что наша задача – воспитать новое поколение футболистов, потому что многие молодые уехали. Вот это работа тренеров. Все привыкли основную ставку делать на опыт. А я рад, что 3 года назад этих ребят собрал из "Мункача", “Волыни”, которым было до 19-20 лет и они этот путь прошли”.

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[О переезде команды в другой город] "80-90% информации – неправда. О тернопольском стадионе я слышал лично. Когда проходят аттестацию, должен быть резервный стадион. Руководство клуба и города делает все возможное, чтобы УПЛ "Эпицентр" начал в Каменец-Подольском.

Я первый сказал, что хочу играть здесь. Невероятные болельщики. Всегда заполнен стадион насколько это возможно. Я считаю, что непрофессионально высказались о переезде в Киев. Я не знаю, как будет дальше, через 2-3 года. Болельщикам хочу сказать, чтобы не читали бред, который пишут блогеры”, – сообщил тренер.

Подопечным Нагорняка осталось сыграть в Первой лиге встречи против "Полтавы", "Металлиста 1925" и "Кудровки".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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