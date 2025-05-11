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Кремень - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Кремень - Прикарпатье: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кремень - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: МФК Прикарпаття

Новина українською

Очень непростое испытание ожидает последнюю команду группы, ведь в гости приедет коллектив, который в весенней части сезона еще не проигрывал. "Прикарпатье" неделю назад было близко к тому, чтобы прервать эту серию. Однако, подопечные Рыпана смогли отыграться с 0:2 и вырвать даже победу. Коллектив из Кременчуга устроит только победа, но достичь этого результата будет очень непросто.

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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