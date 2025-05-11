Кремень - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Очень непростое испытание ожидает последнюю команду группы, ведь в гости приедет коллектив, который в весенней части сезона еще не проигрывал. "Прикарпатье" неделю назад было близко к тому, чтобы прервать эту серию. Однако, подопечные Рыпана смогли отыграться с 0:2 и вырвать даже победу. Коллектив из Кременчуга устроит только победа, но достичь этого результата будет очень непросто.

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.