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Металлист - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Металлист - Кудровка: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст
"Кудровка" продолжает бороться за прямое повышение в классе, поэтому сейчас этой команде нельзя терять очки. Харьковчанам будет очень сложно подняться в топ-4, но легко против этой команды точно никому не будет. В прошлом туре "Металлист" в дерби отобрал очки у "Металлиста 1925" - 2:2. Игра первого круга между этими соперниками завершилась вничью - 1:1.
Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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