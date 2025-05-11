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Металлист - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Металлист - Кудровка: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 11.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Металлист - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст

Новина українською

"Кудровка" продолжает бороться за прямое повышение в классе, поэтому сейчас этой команде нельзя терять очки. Харьковчанам будет очень сложно подняться в топ-4, но легко против этой команды точно никому не будет. В прошлом туре "Металлист" в дерби отобрал очки у "Металлиста 1925" - 2:2. Игра первого круга между этими соперниками завершилась вничью - 1:1.

Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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