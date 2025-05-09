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Диназ - Нива 1:1. Видео голов и обзор матча
По забитому мячу в каждом из тайме
Нива Тернопіль
"Диназ" и "Нива" расписали ничью в седьмом туре группы "Выбывание" Первой лиги.
В начале поединка автоголом отметился Тит Чернецкий, а во втором тайме восстановил паритет на табло Даниил Кириченко.
Безвыигрышная серия "Диназа" продлилась до семи игр. Команда из Вышгорода находится на восьмом месте в таблице своей группы, тернопольская "Нива" - вторая.
Группа "Выбывание". Седьмой тур
"Диназ" Вышгород - "Нива" Тернополь 1:1
Голы: Кириченко (66) - Чернецкий (8, автогол)
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