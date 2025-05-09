Диназ - Нива 1:1. Видео голов и обзор матча

"Диназ" и "Нива" расписали ничью в седьмом туре группы "Выбывание" Первой лиги.

В начале поединка автоголом отметился Тит Чернецкий, а во втором тайме восстановил паритет на табло Даниил Кириченко.

Безвыигрышная серия "Диназа" продлилась до семи игр. Команда из Вышгорода находится на восьмом месте в таблице своей группы, тернопольская "Нива" - вторая.

Группа "Выбывание". Седьмой тур

"Диназ" Вышгород - "Нива" Тернополь 1:1

Голы: Кириченко (66) - Чернецкий (8, автогол)