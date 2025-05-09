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Один из грандов Первой лиги активизировал поиски главного тренера
Буковина снова под угрозой провалить задание на сезон
instagram.com/fc.bukovyna
В матче 6-го тура "чемпионской" группы Первой лиги "
Тем не менее, как стало известно Sport.ua, в мае ФК "Буковина" активизировала поиск нового главного тренера. Ожидается, что один из потенциальных претендентов на вакантную должность посетит субботний поединок. Напомним, что сейчас "Буковину" в статусе исполняющего обязанности главного тренера возглавляет Григорий Чурилов.
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Сейчас футболисты "Металлиста 1925" набрали 32 очка и занимают четвертое место в группе "Чемпионская", "Буковина" – шестая, отставая на пять пунктов.
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