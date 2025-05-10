Первая лига. Эпицентр - Полтава 2:0. Десятая подряд победа и досрочное золото

"Эпицентр" неделю назад гарантировал себе повышение в классе и может спокойно играть этот сезон. Подопечные Сергея Нагорняка удерживают две клубные рекордные серии - победную из 9-ти игр и голевую - из 15-ти. "Полтава" в предыдущей игре одержала домашнюю победу над „Агробизнесом“ и занимает второе место. Напомним, что в первом круге "Эпицентр" победил в волевом стиле - 3:2.

В начале встречи хозяева играли активнее, но пройти организованную защиту полтавчан было очень непросто. На седьмой минуте гостям повезло, когда Кравчук из пределов штрафной пробил в перекладину. Подопечные Нагорняка были настроены как можно быстрее открыть счет. С выходом из защиты в атаку были существенные проблемы у "Полтавы". Игровое преимущество "Эпицентра" было существенным, но не удавалось довести атаки до логического завершения. На 22-й минуте должен был забивать Климец, но его удар парировал Восконян. Во второй половине тайма гости постепенно смогли отвести игру от собственных ворот. На перерыв соперники ушли без голов. Своими шансами подопечные Нагорняка не воспользовались.

В начале второго тайма хозяева реализовали свое игровое преимущество. После прострела Кристина мяч от Плахтиря залетел в ворота - 1:0. Очень досадный эпизод для защитника "Полтавы". После гола продолжил играть в свой футбол лидер группы, а вот у "Полтавы" вообще ничего не получалось. За 60-ть минут гости ни разу не смогли пробить по воротам... На 65-й минуте все вопросы о победителе были сняты. После передачи Миронюка в дальний угол пробил Бендера - 2:0.

Таким образом, победная серия "Эпицентра" продолжается. "Полтава" существенно усложняет себе жизнь в борьбе за прямое повышение в классе. "Эпицентр" стал первой в истории командой из Хмельницкой области, которая выборола золотые медали Первой лиги.

Группа "Чемпионская". Шестой тур

"Эпицентр" - "Полтава" 2:0

Голы: Плахтырь (49, автогол), Бендера (65)

"Эпицентр" (стартовый состав): Билык - Мороз, Григоращук, Климец, Савчук, Запорожец, Миронюк, Демченко, Бендера, С. Кристин, Кравчук

"Полтава" (стартовый состав): Восконян - Бужин, Пидлепич, Опанасенко, Коцюмака, Даниленко, Плахтырь, Галенков, Одарюк, Щербак, Марусич