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Первая лига. Агробизнес - ЮКСА 1:0. Дебютная в 2025 году победа команды из Волочиска

Первая лига

Важная игра для обеих команд

Первая лига. Агробизнес - ЮКСА 1:0. Дебютная в 2025 году победа команды из Волочиска

Фото: ФК Агробізнес

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Агробизнес" на втором этапе чемпионата еще не побеждал, набрав лишь одно очко. Безусловно, такие результаты не радуют болельщиков, но коллектив из Волочиска еще сохраняет шансы на плей-офф. ЮКСА после увольнения Чирикала два матча подряд проиграла и даже не забивала. В первом круге игра завершилась вничью - 0:0.

Первая половина встречи завершилась без голов. К сожалению, и после перерыва команды не радовали зрителей яркой игрой. Было много борьбы, но с конструктивом ощущались существенные проблемы. Нарушения правил сбивали и без того не слишком высокий темп противостояния. На 70-й минуте Лукьянчук ударил по ноге Войтиховского и это пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал нападающий хозяев Максим Войтиховский - 1:0. Замена Чижевского сработала. "Агробизнес" впервые за 513 минут забивает в чемпионате.

Отыграться гости не смогли. "Агробизнес" впервые за 11-ть туров побеждает в Первой лиге и остается в борьбе за плей-офф. ЮКСА уже о борьбе за повышение в классе может не мечтать. Очень много вопросов к руководству клуба.

Группа "Чемипонская". Шестой тур

"Агробизнес" - ЮКСА 1:0

Голы: Войтиховский (71, пен)

"Агробизнес" (стартовый состав): Хмеловский - Зинь, Сидоренко, Романчук, Гаврушко, Семка, Лень, Павлюк, Толочко, Кузьмин, Козак

ЮКСА (стартовый состав): Баранцов - Селин, Лукьянчук, Синегуб, Кононов, Казаков, Педро Акасиу, Рамон, Козыренко, Евдокимов, Венди

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Комментарии
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hottabych61 (Харьков)
10.05.2025 в 15:56
вовремя бразилу тренером назначили, а то не дай Бог могли и в УПЛ выйти
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Комментарии 1
hottabych61 (Харьков)
10.05.2025 в 15:56
вовремя бразилу тренером назначили, а то не дай Бог могли и в УПЛ выйти
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0
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