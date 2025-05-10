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Первая лига. Агробизнес - ЮКСА 1:0. Дебютная в 2025 году победа команды из Волочиска
Важная игра для обеих команд
Фото: ФК Агробізнес
"Агробизнес" на втором этапе чемпионата еще не побеждал, набрав лишь одно очко. Безусловно, такие результаты не радуют болельщиков, но коллектив из Волочиска еще сохраняет шансы на плей-офф. ЮКСА после увольнения Чирикала два матча подряд проиграла и даже не забивала. В первом круге игра завершилась вничью - 0:0.
Первая половина встречи завершилась без голов. К сожалению, и после перерыва команды не радовали зрителей яркой игрой. Было много борьбы, но с конструктивом ощущались существенные проблемы. Нарушения правил сбивали и без того не слишком высокий темп противостояния. На 70-й минуте Лукьянчук ударил по ноге Войтиховского и это пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал нападающий хозяев Максим Войтиховский - 1:0. Замена Чижевского сработала. "Агробизнес" впервые за 513 минут забивает в чемпионате.
Отыграться гости не смогли. "Агробизнес" впервые за 11-ть туров побеждает в Первой лиге и остается в борьбе за плей-офф. ЮКСА уже о борьбе за повышение в классе может не мечтать. Очень много вопросов к руководству клуба.
Группа "Чемипонская". Шестой тур
"Агробизнес" - ЮКСА 1:0
Голы: Войтиховский (71, пен)
"Агробизнес" (стартовый состав): Хмеловский - Зинь, Сидоренко, Романчук, Гаврушко, Семка, Лень, Павлюк, Толочко, Кузьмин, Козак
ЮКСА (стартовый состав): Баранцов - Селин, Лукьянчук, Синегуб, Кононов, Казаков, Педро Акасиу, Рамон, Козыренко, Евдокимов, Венди
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