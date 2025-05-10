Первая лига. Агробизнес - ЮКСА 1:0. Дебютная в 2025 году победа команды из Волочиска

"Агробизнес" на втором этапе чемпионата еще не побеждал, набрав лишь одно очко. Безусловно, такие результаты не радуют болельщиков, но коллектив из Волочиска еще сохраняет шансы на плей-офф. ЮКСА после увольнения Чирикала два матча подряд проиграла и даже не забивала. В первом круге игра завершилась вничью - 0:0.

Первая половина встречи завершилась без голов. К сожалению, и после перерыва команды не радовали зрителей яркой игрой. Было много борьбы, но с конструктивом ощущались существенные проблемы. Нарушения правил сбивали и без того не слишком высокий темп противостояния. На 70-й минуте Лукьянчук ударил по ноге Войтиховского и это пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал нападающий хозяев Максим Войтиховский - 1:0. Замена Чижевского сработала. "Агробизнес" впервые за 513 минут забивает в чемпионате.

Отыграться гости не смогли. "Агробизнес" впервые за 11-ть туров побеждает в Первой лиге и остается в борьбе за плей-офф. ЮКСА уже о борьбе за повышение в классе может не мечтать. Очень много вопросов к руководству клуба.

Группа "Чемипонская". Шестой тур

"Агробизнес" - ЮКСА 1:0

Голы: Войтиховский (71, пен)

"Агробизнес" (стартовый состав): Хмеловский - Зинь, Сидоренко, Романчук, Гаврушко, Семка, Лень, Павлюк, Толочко, Кузьмин, Козак

ЮКСА (стартовый состав): Баранцов - Селин, Лукьянчук, Синегуб, Кононов, Казаков, Педро Акасиу, Рамон, Козыренко, Евдокимов, Венди