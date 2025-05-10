Первая лига. Металлург - Минай 2:1. Запорожцы набирают обороты

Обе команды в хорошем настроении подходили к очному противостоянию, ведь в прошлом туре прервали свои серии без побед. "Металлург" после смены тренерского штаба на выезде переиграл "Подолье“, а "Минай“ дома не оставил шансов "Диназу“. Игроки "Металлурга" с начала чемпионата на своем поле больше одного гола за матч еще не забивали.

Хозяева активно начали встречи и на 14-й минуте открыли счет. После прострела Нехтия мощно в верхний угол пробил Иродовский - 1:0. Гости ответили ударом Гуничева, но Товкач выбил мяч из пустых ворот. Стоит отдать должное футболистам обеих команд, которые при первой возможности доставляли мяч к заключительной трети поля. Хорошую возможность сравнять счет упустил Рязанцев, который из выгодной позиции пробил мимо ворот. По счету уверенно играли запорожцы во второй половине встречи. В конце тайма образцовая атака хозяев завершилась голом. После прострела Бандурина в центре штрафной мяч подобрал Близниченко, который пробил в угол ворот - 2:0.

В начале второго тайма Демченко шикарным ударом в дальний угол сократить отставание в счете - 2:1. После перерыва намного активнее заиграли гости и запорожцы были вынуждены отбиваться. В середине тайма мог снимать все вопросы о победителе Близниченко, но он пробил в стойку. Отыграться гости так и не смогли. В итоге, "Металлург" второй матч подряд выигрывает и поднимается на четвертое место.

Группа "Выбывание". Седьмой тур

"Металлург" - "Минай" 2:1

Голы: Иродовский (14), Близниченко (36) - Демченко (52)

"Металлург" (стартовый состав): Байда - Товкач, Клименко, Юречко, Страдс, Алибеков, Близниченко, Фальковский, Бандурин, Иродовский, Нехтий

"Минай" (стартовый состав): Росул - Дмитрук, Захидный, Гаврилюк, Малаки, Прихна, Матюшенко, Раско, Булгатов, Рязанцев, Гуничев