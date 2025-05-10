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Первая лига. Виктория - Подолье 0:1. Команда Ковальца впервые за четыре тура побеждает
Испытание для команды Ковальца
Фото: ФК Вікторія
"Виктория" прошлый тур пропускала, но все еще оставалась на первом месте в группе. Подопечные Анатолия Бессмертного в предыдущих двух матчах сохраняли свои ворота "сухими" и в целом пропустили меньше всего голов в группе. "Подолье" три тура подряд не может выиграть и занимает седьмое место, которое не гарантирует сохранение прописки в Первой лиге.
Судьбу первой половины встречи решил эпизод, который произошел на 40-й минуте. После подачи Савина из пределов штрафной переиграл голкипера Квасов - 0:1. Отметим ошибку опытного Новотрясова, который не смог попасть по мячу и позволил сопернику пробить. Во второй половине встречи номинальные хозяева прогнозируемо владели инициативой, но хмельницкий коллектив не прижимался к собственным воротам и при первой возможности выбегали в атаку. В середине тайма спас свои команду от существенных проблем Задерейко, который парировал удар Сейтхалилова. Через несколько минут голкипер "Подолья" снова выручил свою команду. На этот раз он парировал удар Евпака.
В итоге, игра завершилась победой "Подолья". Сверхважные три очка для гостей, которые продолжают бороться за избежание переходных матчей.
Группа "Выбывание". Седьмой тур
"Виктория" - "Подолье" 0:1
Голы: Квасов (40)
"Виктория" (стартовый состав): Литвиненко - Ульянов, Сасовский, Новотрясов, Д. Рябый, Лебеденко, Бойко, Шарай, Кныш, Богунов, Нич
"Подолье" (стартовый состав): Задерейко - Корешков, Шкиндер, Веремеенко, Балан, Панчишин, Савчук, Лис, Гемега, Савин, Квасов
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