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В первый раз в истории. Определился досрочный чемпион Первой лиги 24/25

Первая лига

Выиграл "золотой матч"

В первый раз в истории. Определился досрочный чемпион Первой лиги 24/25

Фото: ФК Епіцентр

UA-Футбол
Новина українською

В поединке шестого раунда чемпионской группы Первой лиги "Эпицентр" дома принимал "Полтаву". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Каменец-Подольского.

Обе команды до этого тура оставались единственными претендентами на чемпионство в Первой лиге. Своей победой подопечные Сергея Нагорняка сняли все вопросы по титулу.

"Эпицентр" впервые в истории выиграл титул на профессиональном уровне. В прошлом сезоне команда финишировала на четвёртом месте в турнирной таблице Первой лиги.

"Эпицентр" еще раньше гарантировал себе выход в УПЛ. Команда впервые сыграет в элитном дивизионе Украины.

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Сергей Нагорняк СК Полтава Эпицентр (Каменец-Подольский)
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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
10.05.2025 в 15:35
Браво "Епіцентр" ! Радію, що така розумна людина, як Сергій Нагорняк, добилася такого успіху ! Дай Вам Бог успіхів в УПЛ !
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
10.05.2025 в 15:35
Браво "Епіцентр" ! Радію, що така розумна людина, як Сергій Нагорняк, добилася такого успіху ! Дай Вам Бог успіхів в УПЛ !
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