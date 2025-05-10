В первый раз в истории. Определился досрочный чемпион Первой лиги 24/25

В поединке шестого раунда чемпионской группы Первой лиги "Эпицентр" дома принимал "Полтаву". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Каменец-Подольского.

Обе команды до этого тура оставались единственными претендентами на чемпионство в Первой лиге. Своей победой подопечные Сергея Нагорняка сняли все вопросы по титулу.

"Эпицентр" впервые в истории выиграл титул на профессиональном уровне. В прошлом сезоне команда финишировала на четвёртом месте в турнирной таблице Первой лиги.

"Эпицентр" еще раньше гарантировал себе выход в УПЛ. Команда впервые сыграет в элитном дивизионе Украины.