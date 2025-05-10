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В первый раз в истории. Определился досрочный чемпион Первой лиги 24/25
Выиграл "золотой матч"
Фото: ФК Епіцентр
В поединке шестого раунда чемпионской группы Первой лиги "Эпицентр" дома принимал "Полтаву". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды Каменец-Подольского.
Обе команды до этого тура оставались единственными претендентами на чемпионство в Первой лиге. Своей победой подопечные Сергея Нагорняка сняли все вопросы по титулу.
"Эпицентр" впервые в истории выиграл титул на профессиональном уровне. В прошлом сезоне команда финишировала на четвёртом месте в турнирной таблице Первой лиги.
"Эпицентр" еще раньше гарантировал себе выход в УПЛ. Команда впервые сыграет в элитном дивизионе Украины.
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