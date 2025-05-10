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Первая лига. Буковина - Металлист 1925 1:2. Волевая победа харьковчан

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Первая лига. Буковина - Металлист 1925 1:2. Волевая победа харьковчан

Фото: ФК Металіст 1925

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Буковина" после гостевого поражения от "Кудровки“ осталась на шестом месте, На своем же поле черновицкий коллектив не проигрывает на протяжении восьми игр чемпионата. "Металлист 1925" в прошлом туре в харьковском дерби на своем поле не сумел победить "Металлист“, сыграв вничью. Харьковчане находятся на четвертом месте, то есть в зоне переходных игр.

Отметим появление в стартовом составе "Металлиста 1925" Игоря Снурницына, который в этой части сезона сыграл всего одну игру. С первых минут владели инициативой гости, а "Буковина" больше играла за счет контратак. Подопечные Чурилова прежде всего стремились максимально внимательно сыграть в защите в дебюте. Однако, именно "Буковина" открыла счет. После ошибки Кравца мяч оказался у Гончарука, который хладнокровно пробил в угол - 1:0. Опытный защитник "Металлиста 1925" ассистировал сопернику.... Очень быстро харьковчане отыгрались. Юрченко из пределов штрафной пробил в дальний верхний угол - 1:1. "Металлисту 1925" удалось забить в раздевалку. Рашица из пределов штрафной попал в девятку - 1:2.

Первая лига. Буковина - Металлист 1925 1:2. Волевая победа харьковчан - изображение 1

В начале второй половины встречи активнее играли хозяева, но создать проблемы сопернику им не удавалось. Харьковчане играли максимально осторожно. Гости не рисковали, ведь понимали цену ошибки. К сожалению, во втором тайме интересных моментов было немного. Паузы сбивали и без того медленный темп второго тайма. На 78-й минуте наконец дождались опасного момента, когда удар Кожушко парировал Каневцев.

В итоге, победа позволила "Металлисту 1925" подняться на второе место. А вот "Буковина" остается без шансов на плей-офф за повышение в классе.

Группа "Чемпионская". Шестой тур

"Буковина" - "Металлист 1925" 1:2

Голы: Гончарук (16) - Юрченко (22), Рашиця (44)

"Буковина" (стартовый состав): Каневцев - Безуглый, Кожушко, Гончарук, Бойчук, Шинкаренко, Килевой, Кольцов, Бусько, Морговский, Плакса

"Металлист 1925" (стартовый состав): Вараката - Капинус, Салюк, Снурницын, Кравец, Литвиненко, Ари Моура, Чурко, Юрченко, Рашица, Мба

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Буковина (Черновцы) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии
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hottabych61 (Харьков)
10.05.2025 в 18:08
второй тайм реально нудный был
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Комментарии 2
hottabych61 (Харьков)
10.05.2025 в 18:08
второй тайм реально нудный был
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hottabych61 (Харьков)
10.05.2025 в 18:07
удар Кожушка парирував Каневцев--забористый чай коментатор пьет
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