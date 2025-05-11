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Первая лига. Кремень - Прикарпатье 0:0. Аутсайдер прервал победную серию подопечных Рыпана
Стартовая игра дня
Фото: МФК Прикарпаття
Последняя команда группы "Выбывание" принимала третью. "Прикарпатье" в 2025 году еще не проигрывало. Подопечные Олега Рыпана выиграли три матча подряд. "Кремень" имел шанс подняться с последнего места, но для этого стоило побеждать соперника, который весной играет мощно.
В первой половине тайма интересных моментов не было. Много ошибались футболисты обеих команд в переходной фазе. Можно вспомнить разве что удар Хомы, но он в дальний угол не попал. Владели инициативой гости, но конструктива в заключительной трети поля им не хватало. Во второй половине первого тайма подопечные Климовского смогли выровнять игру. В конце тайма мог забивать Савицкий, но Кучерук вовремя вышел из ворот. На перерыв соперники ушли без голов.
Из-за воздушной тревоги второй тайм начался с опозданием. Во втором тайме команды сыграли десять минут и снова прозвучал сигнал воздушной тревоги. Полноценного тайма у нас не получилось, ведь постоянные паузы не могли не повлиять на характер игры. Стоит отметить Дмитроченко, который своей игрой заслуживал только положительных отзывов. В конце встречи было очень непросто "Кремню", но подопечные Климовского держались. В итоге, игра так и завершилась без голов.
Группа "Выбывание". Седьмой тур
"Кремень" - "Прикарпатье" 0:0
"Кремень" (стартовый состав): Дмитроченко - Тилоха, Сидоренко, Бондарь, Боровский, Пастернак, Жданович, Савицкий, Ковальский, Максименко, Прокопчук
"Прикарпатье" (стартовый состав): Кучерук - Демкив, Швец, Француз, Болденков, Соловьев, Стадник, Радульский, Цюцюра, Бучакчийский, Хома
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