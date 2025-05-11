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Первая лига. Металлист - Кудривка 2:0. Харьковчане остаются в борьбе за переходные матчи

Первая лига

Последняя игра тура

Первая лига. Металлист - Кудривка 2:0. Харьковчане остаются в борьбе за переходные матчи

Фото: ФК Металіст

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлист", в прошлом туре сыграв в гостях вничью с "Металлистом 1925“, находился на седьмом месте. Подопечные Андрея Анищенко не побеждали в чемпионате на протяжении четырех игр. "Кудровка" после домашней победы над "Буковиной“ находится рядом с зоной прямого попадания в УПЛ. Сегодня впервые в стартовом составе "Кудровки" вышел опытный хавбек Сторчоус.

Гости с первых минут взяли мяч под собственный контроль. Харьковчане вынуждены были всеми силами обороняться. Подопечные Анищенко смогли выдержать стартовый натиск соперников и выровняли игру. Было заметно, что коллектив из Черниговской области стремится как можно быстрее забить, но им это не удавалось. У хозяев не удавался качественный выход из защиты в атаку. Хотелось видеть более качественный футбол, но ответственность за результат давила на команды. Прежде всего это касается "Кудровки". На 36-й минуте очень неожиданно харьковчане открыли счет. Александр Цвиренко из пределов штрафной попал в верхний угол - 1:0. Этот эпизод стал ключевым в первой половине встречи.

В начале второго тайма хозяева увеличили свое преимущество. После передачи Приходько расшатал защитника и пробил в дальний угол Дигтярь - 2:0. 17-летний талант "Металлиста" забивает во втором матче подряд. Максимально эффективно в атаке сегодня играли харьковчане. Хозяева по счету играли уверенно, а вот на подопечных Баранова существенно повлиял второй пропущенный мяч.

Победа позволила харьковчанам подняться на шестое место, а "Кудровка" осталась на четвертом месте.

Группа "Чемпионская". Шестой тур

"Металлист" - "Кудровка" 2:0

Голы: Цвиренко (36), Дигтярь (48)

"Металлист" (стартовый состав): Рыбак - Гомес, Луцив, Дигтярь, Приходько, Федорив, Багачанский, Цвиренко, Исаенко, Пидручный, Вернаттус

"Кудровка" (стартовый состав): Яшков - Рогозинский, Шершень, Потимков, Мельничук, Вечурко, Матвеев, Сторчоус, Тепляков, Козак, Литовченко

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Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
11.05.2025 в 16:46
За втраченими очками Агробізнес другий, а Металіст третій. Звісно, очки в пропущених іграх ще треба здобути, але...
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Комментарии 3
Acsakal (Kharkiv)
11.05.2025 в 16:46
За втраченими очками Агробізнес другий, а Металіст третій. Звісно, очки в пропущених іграх ще треба здобути, але...
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0
0
vwv (Харьков)
11.05.2025 в 17:38
Це в якому всесвіті?
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hottabych61 (Харьков)
11.05.2025 в 16:04
ай молодцы
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