"Если здесь не будут заниматься футболом, будет депрессивное настроение". Директор академии Металлиста 1925 рассказал о работе во время войны

Директор академии "Металлиста 1925" Роман Мельник в интервью журналисту UA-Футбол, рассказал о работе детской школы во время войны, возможности попадания в основную команду и процессе поиска тренеров.

Работа академий

- Роман Петрович, расскажите, как происходит координация академий в Киеве и Харькове?

- На сегодня у нас две полноценные структуры - одна работает в Киеве, другая - в Харькове. Я - директор академии, а в Харькове, кроме меня, за школу также отвечает заместитель Хруслов Вячеслав Михайлович.

За харьковскую академию отвечаю я, а он следит за тем, чтобы все процессы проходили правильно.

- Какие команды сейчас тренируются в Киеве, а какие остались в Харькове?

- В Киеве команды от U-13 до U-17. В Харькове осталась вся вертикаль полностью - от U-4 до U-17. Когда 30 августа 2024 года мы переезжали, провели отбор и селекцию детей, которые были в наличии, и перевезли их в Киев.

Из детей, которые не попали в Киев, мы сформировали две команды, которые тоже начали выступления в Чемпионате Украины, только в Первой лиге: команды U-17 и U-16 - как одна команда, и команда U-15 и U-14.

Вся вертикаль - в Харькове. Проводится селекция, приглашаем детей, которые есть в Харькове.

Если у нас появляется талантливый парень в Харькове, тренеры сообщают о нем, мы приглашаем его в Киев. Уже на месте просматриваем и принимаем решение: оставить или отправить обратно в Харьков.

- Сколько в среднем детей по отбору попадает в академию?

- Точного числа не назову, бывает по-разному. Из 30 деток 20 поехали в Киев, 10 остались в Харькове. Есть команды, в которых было 40 детей - 20 поехали в Киев, 20 остались в Харькове.

В зависимости от возрастной категории, число может быть разным.

- Как на переезды реагируют родители? Из Киева в Харьков и наоборот?

- Родители охотно реагируют, они прежде всего готовы к тому, чтобы их ребенок занимался профессионально. Детки в Киеве у нас на полном обеспечении клубом "Металлист 1925". Для них созданы все условия: питание, проживание, экипировка, бесплатные поездки.

Поэтому родители с удовольствием отпускают. К тому же Киев — это более безопасный регион. Думаю, у родителей не возникает вопросов: отпускать или не отпускать.

- Расскажите о состоянии академий в связи с войной.

- На сегодня примерно 500 деток учатся в академии, если брать вместе Киев и Харьков.

До войны у нас была примерно такая же цифра, только немного больше - на уровне 550-600 детей. В 2023 году мы возобновили работу академии. У нас 2022 год полностью "вылетел", а летом 2023 года мы возобновили полноценную работу академии. Восстановили все команды, которые были нужны для участия в чемпионате Украины и местных соревнованиях.

Летом 2023 года в академии было около 40-50 детей. За два года мы вышли на показатель 500 юных футболистов.

Если в нашем родном городе-герое Харькове детки не будут заниматься футболом - это будет вообще депрессивное настроение. Дети практически не ходят в школу, учатся онлайн. А сюда они приходят, занимаются в коллективе. Все-таки сообщество.

По состоянию на сейчас, слава Богу, пока все в порядке, и мы надеемся, что так будет и дальше.

Поиск тренеров академий и потенциальный рост

- Перейдем к наставникам. Скажите, как выбираются тренеры академий?

- Сформирован тренерский штаб. К сожалению, в связи с войной некоторые квалифицированные тренеры уехали: кто-то из Украины, кто-то - в другие регионы. Немножко ощущается "тренерский голод" в нашем родном городе-герое Харькове.

Мы пошли другим путем - ищем молодых тренеров и стараемся их обучать. У нас есть связь с нашей Академией физической культуры, и мы узнаем информацию о людях, которые желают стать тренерами. Общаемся, берем их на просмотр, на стажировку. Смотрим, соответствуют ли они нашим критериям.

Если видим, что подходит - начинаем с ним сотрудничество и постепенно отправляем учиться в наш центр лицензирования. Там он получает лицензию C. Если становится перспективным тренером - отправляем на B, A, возможно, и PRO. Клуб заинтересован, чтобы росли не только футболисты, но и тренеры.

- Можно ли вырасти из тренера академии до наставника "Металлиста 1925"?

- Думаю, каждый тренер нашей академии может расти. У нас есть примеры из прошлого сезона: тренер работал в Харькове с маленькими детками - от U-3 до U-6, а сейчас он работает в академии в Киеве.

Если видим, что тренер перспективный, имеет желание учиться, - этот переход происходит. Тем более, "Металлист 1925" занимается не только обучением (имею в виду нашу методологию), но и вкладывает средства в развитие тренеров: обучаем их, лицензируем.

Каждый тренер академии должен соответствовать требованиям - минимум лицензия C или B. На каждой возрастной категории есть своя градация, и тренеры должны соответствовать этим критериям. Если у него нет лицензии - отправляем учиться за счет клуба

Перспективы попадания в основную команду и оценка выступлений

- Есть ли перспективы попадания в основную команду "Металлиста 1925" из академии?

- Сегодня наш ФК имеет всю вертикаль команд, где могут расти игроки: Академия, команда "Б" во Второй лиге и главная команда в Первой лиге с перспективой выхода в Премьер-лигу.

Сейчас с первой командой тренируются и играют Самуэль Обинайя, Матвей Панченко, Максим Коваленко.

На контракте с первой командой есть Потимков Юрий - сейчас он в аренде в "Кудривке", но это тоже наш воспитанник. Поэтому перспективы попадания в первую команду очень большие.

Если футболист интересен - клуб сделает все, чтобы он развивался.

На сегодня задача академии - подготовить как можно больше футболистов для команды U-19, а их цель - подготовить как можно больше игроков для первой команды. Мы заинтересованы в том, чтобы в нашем клубе играли воспитанники академии. Мы над этим работаем, и именно ради этого перевезли детей в Киев - для продуктивной работы академии. Чтобы каждый год выпускать более качественных игроков.

Наши молодые футболисты участвуют во Второй лиге - это команда "Металлист 1925 Б" (наша U-19).

- Выступления команд академии. Что можете сказать об этом?

- Могу сказать, что академия выполнила свою задачу - за три тура до завершения мы поднялись в элит-лигу.

Сейчас все команды академии являются лидерами своих групп. Команда U-17 прошла 17 матчей без единого поражения - они лидеры своей группы. U-16 на первом месте, U-15 - на втором, U-14 - также на первом.

Команды из Харькова тоже принимали участие. Команда U-17 заняла первое место и завтра будет играть стыковой матч за выход в финальную часть.

Если команда находится на лидирующих позициях - значит, мы что-то делаем правильно.

- Оцените выступления "Металлиста 1925" в Первой Лиге. Есть ли шансы попасть в УПЛ по вашему мнению?

- Я считаю, что шансы большие. Осталось два матча, в которых нужно одержать две победы, и есть возможность квалифицироваться в УПЛ со второго места.

Верим в нашу команду. Руководство, игроки и болельщики сделают все возможное, чтобы в следующем сезоне мы выступали в Премьер-лиге.

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Сейчас "Металлист 1925" занимает второе место в турнирной таблице Чемпионской группы Первой Лиги, имея 35 баллов.