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Первая лига. Интригующее противостояние в Хмельницком. Что смотреть в субботу в группе Выбывание
Будет на что посмотреть
Фото: ФК Поділля
Завтра одним матчем продолжится восьмой тур в группе "Выбывание". Вашему вниманию анонс противостояния в Хмельницком. Ожидаем интересный и безкомпромисный футбол.
Группа "Выбывание". Восьмой тур
"Подолье" - "Феникс-Мариуполь"
17.05.2025. 12:00. "Подолье". Хмельницкий
После трех туров подряд без побед хмельницкий коллектив наконец прервал эту серию. "Подолье" неделю назад на выезде смогло переиграть лидера группы "Викторию“ - 1:0. Три очка команде принес гол опытного нападающего Ярослава Квасова. Команда Ковальца продолжает занимать седьмое место, а это зона переходных матчей. С большой долей вероятности "Подолью" придется играть стыковые матчи за сохранение прописки в Первой лиге.
Перед восьмым туром пятое место занимает "Феникс-Мариуполь". Подопечные Фещука неделю назад не играли, поэтому имели возможность качественно подготовиться к важному противостоянию. "Феникс-Мариуполь" еще не гарантировал себе место в Первой лиге на следующий сезон, поэтому для этой команды каждый зачетный пункт на вес золота. Игра первого круга завершилась победой "Подолья" - 2:0.
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