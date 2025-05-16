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Первая лига. Интригующее противостояние в Хмельницком. Что смотреть в субботу в группе Выбывание

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Первая лига. Интригующее противостояние в Хмельницком. Что смотреть в субботу в группе Выбывание

Фото: ФК Поділля

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра одним матчем продолжится восьмой тур в группе "Выбывание". Вашему вниманию анонс противостояния в Хмельницком. Ожидаем интересный и безкомпромисный футбол.

Группа "Выбывание". Восьмой тур

"Подолье" - "Феникс-Мариуполь"

17.05.2025. 12:00. "Подолье". Хмельницкий

После трех туров подряд без побед хмельницкий коллектив наконец прервал эту серию. "Подолье" неделю назад на выезде смогло переиграть лидера группы "Викторию“ - 1:0. Три очка команде принес гол опытного нападающего Ярослава Квасова. Команда Ковальца продолжает занимать седьмое место, а это зона переходных матчей. С большой долей вероятности "Подолью" придется играть стыковые матчи за сохранение прописки в Первой лиге.

Перед восьмым туром пятое место занимает "Феникс-Мариуполь". Подопечные Фещука неделю назад не играли, поэтому имели возможность качественно подготовиться к важному противостоянию. "Феникс-Мариуполь" еще не гарантировал себе место в Первой лиге на следующий сезон, поэтому для этой команды каждый зачетный пункт на вес золота. Игра первого круга завершилась победой "Подолья" - 2:0.

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