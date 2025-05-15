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Первая лига. Игра за лидерство в Ивано-Франковске. Что смотреть в пятницу в группе Выбывание

Первая лига

Центральная игра тура

Первая лига. Игра за лидерство в Ивано-Франковске. Что смотреть в пятницу в группе Выбывание

Фото: ФК Вікторія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Самый ожидаемый матч восьмого тура в группе "Выбывание" сыграют на стадионе "Рух", где "Прикарпатье" будет принимать "Викторию". Вашему вниманию анонс противостояния.

Группа "Выбывание". Восьмой тур

"Прикарпатье" - "Виктория"

16.05.2025. 12:00. "Рух". Ивано-Франковск

Вторая команда группы будет принимать лидера. Между соперниками расстояние всего в один зачетный пункт. В прошлом туре "Прикарпатье" впервые за три тура потеряло очки. Подопечные Олега Рыпана неожиданно не смогли переиграть аутсайдера группы "Кремень" - 0:0. Моменты у коллектива из Ивано-Франковска были, но довести атаки до логического завершения так и не удалось. Однако, в случае победы дома "Прикарпатье" сможет подняться на первое место.

"Виктория" в прошлом туре уступила "Подолью“ - 0:1. Немало голевых возможностей упустили подопечные Бессмертного и как следствие уступили. Сумчане впервые за три тура пропустили. "Виктория" может забить 50-й гол (еще 1 мяч) в Первой лиге. Турнирное положение заставляет обе команды играть на победу, поэтому матч должен быть интересным. Противостояние первого круга завершилось вничью - 1:1. Из-за дисквалификации сумчанам не сможет помочь Сейтхахилов.

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