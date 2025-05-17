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Непростой выезд для Металлурга. Что смотреть в воскресенье в группе Выбывание

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Непростой выезд для Металлурга. Что смотреть в воскресенье в группе Выбывание

Фото: МФК Металург

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересное противостояние ожидает болельщиков в Тернополе, где местная "Нива" будет принимать запорожский "Металлург". Игра первого круга завершилась вничью - 1:1.

Группа "Выбывание". Восьмой тур

"Нива" - "Металлург"

18.05.2025. 13:00. "Тернопольский городской стадион им. Р.Шухевича". Тернополь

Коллектив из Тернополя в прошлом неожиданно не смог победить "Диназ" - 1:1. У "Нивы" был хороший шанс подняться на первое место, но команда этим не воспользовалась. Это была явно не лучшая игра тернопольского коллектива. Особенно это касается атаки, ведь не много моментов создали. Возможно, на это повлияло отсутствие Андрея Бея. Подопечные Юрия Вирта в этом году набрали 12 очков и перед туром занимали третье место. Запорожцы выиграли два матча подряд после смены тренерского штаба. Такие изменения пошли на пользу команде, которой после прошлого тура удалось подняться из зоны переходных матчей. Неделю назад дома "Металлург" переиграл "Минай" - 2:1. С лучшей стороны себя снова проявил капитан запорожцев Андрей Близниченко, который сейчас является лидером команды. С турнирной точки зрения важный матч для обеих команд. Хозяевам из-за дисквалификации не сможет помочь Сергей Давыдов.

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