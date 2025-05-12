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Металлург - Минай 2:1. Видео голов и обзор матча

Первая лига

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Металлург - Минай 2:1. Видео голов и обзор матча

Металург Запоріжжя

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Запорожский "Металлург" обыграл "Минай" в седьмом туре группы "Выбывание" Первой лиги.

В первом тайме дважды забили номинальные хозяева, а во второй половине один раз ворота соперника распечатали закарпатцы.

Благодаря этой победе "Металлург" обогнал "Минай" в турнирной таблице, и вышел на 5-е место.

Группа "Выбывание". Седьмой тур

"Металлург" - "Минай" 2:1

Голы: Иродовский (14), Близниченко (36) - Демченко (52)

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