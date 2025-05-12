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Металлург - Минай 2:1. Видео голов и обзор матча
Противостояние конкурентов
Металург Запоріжжя
Запорожский "Металлург" обыграл "Минай" в седьмом туре группы "Выбывание" Первой лиги.
В первом тайме дважды забили номинальные хозяева, а во второй половине один раз ворота соперника распечатали закарпатцы.
Благодаря этой победе "Металлург" обогнал "Минай" в турнирной таблице, и вышел на 5-е место.
Группа "Выбывание". Седьмой тур
"Металлург" - "Минай" 2:1
Голы: Иродовский (14), Близниченко (36) - Демченко (52)
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