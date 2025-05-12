Металлург - Минай 2:1. Видео голов и обзор матча

Запорожский "Металлург" обыграл "Минай" в седьмом туре группы "Выбывание" Первой лиги.

В первом тайме дважды забили номинальные хозяева, а во второй половине один раз ворота соперника распечатали закарпатцы.

Благодаря этой победе "Металлург" обогнал "Минай" в турнирной таблице, и вышел на 5-е место.

Группа "Выбывание". Седьмой тур

"Металлург" - "Минай" 2:1

Голы: Иродовский (14), Близниченко (36) - Демченко (52)