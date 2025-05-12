  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. "Арбитр должен был назначать два пенальти", - ван Леувен снова недоволен судейством в Первой лиге

В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Арбитр должен был назначать два пенальти", - ван Леувен снова недоволен судейством в Первой лиге

Первая лига
Обновлено

Хотя Металлист 1925 и выиграл

"Арбитр должен был назначать два пенальти", - ван Леувен снова недоволен судейством в Первой лиге

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен прокомментировал победу своей команды над "Буковиной" в Первой лиге Украины (2:1).

"По моему мнению, начало игры было равным, но после нашей ошибки сопернику удалось отличиться голом. Мы хорошо ответили, забили красивый мяч, хорошая атака через фланг, которую завершил хороший удар Юрченко и затем еще отличный гол Рашицы. Затем была достаточно равная игра, где имели возможности отличиться обе команды. Должны были в конце забивать и третий гол. Команда хорошо работала, играли до последней минуты, игроки помогали на поле друг другу и бились за каждый сантиметр игровой площадки. Я доволен итоговым результатом, но еще было два момента в первом тайме, где арбитр должен был назначать пенальти в нашу пользу", – сказал Патрик.

Напомним, что в турнирной таблице "Металлист 1925" занимает второе место, имея в активе 35 очков.

По теме
yellow-arrow
Металлург - Минай 2:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
"Если здесь не будут заниматься футболом, будет депрессивное настроение". Директор академии Металлиста 1925 рассказал о работе во время войны
yellow-arrow
Первая лига. Металлист - Кудривка 2:0. Харьковчане остаются в борьбе за переходные матчи
Буковина (Черновцы) Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Металлист 1925
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
hottabych61 (Харьков)
12.05.2025 в 18:23
у Рашици пенальти а ля Девич выглядят неубедительно--необходимы дополнительные тренировки
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
hottabych61 (Харьков)
12.05.2025 в 18:23
у Рашици пенальти а ля Девич выглядят неубедительно--необходимы дополнительные тренировки
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости