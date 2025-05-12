"Арбитр должен был назначать два пенальти", - ван Леувен снова недоволен судейством в Первой лиге

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен прокомментировал победу своей команды над "Буковиной" в Первой лиге Украины (2:1).

"По моему мнению, начало игры было равным, но после нашей ошибки сопернику удалось отличиться голом. Мы хорошо ответили, забили красивый мяч, хорошая атака через фланг, которую завершил хороший удар Юрченко и затем еще отличный гол Рашицы. Затем была достаточно равная игра, где имели возможности отличиться обе команды. Должны были в конце забивать и третий гол. Команда хорошо работала, играли до последней минуты, игроки помогали на поле друг другу и бились за каждый сантиметр игровой площадки. Я доволен итоговым результатом, но еще было два момента в первом тайме, где арбитр должен был назначать пенальти в нашу пользу", – сказал Патрик.