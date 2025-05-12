Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Арбитр должен был назначать два пенальти", - ван Леувен снова недоволен судейством в Первой лиге
Хотя Металлист 1925 и выиграл
Фото: ФК Металіст 1925
Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен прокомментировал
"По моему мнению, начало игры было равным, но после нашей ошибки сопернику удалось отличиться голом. Мы хорошо ответили, забили красивый мяч, хорошая атака через фланг, которую завершил хороший удар Юрченко и затем еще отличный гол Рашицы. Затем была достаточно равная игра, где имели возможности отличиться обе команды. Должны были в конце забивать и третий гол. Команда хорошо работала, играли до последней минуты, игроки помогали на поле друг другу и бились за каждый сантиметр игровой площадки. Я доволен итоговым результатом, но еще было два момента в первом тайме, где арбитр должен был назначать пенальти в нашу пользу", – сказал Патрик.
Напомним, что в турнирной таблице "Металлист 1925" занимает второе место, имея в активе 35 очков.
Популярное сейчас
- "Дел много". Имад Ашур дал первый комментарий после своего увольнения из Полесья
- Красноречивые эмодзи. Экс-игроки Полесья отреагировали на увольнение Ашура
- "Длится внутренне расследование". Полесье отстранило от работы менеджера и шеф-скаута
- Игра за шесть очков в Волочиске. Что смотреть в субботу в чемпионской группе
- Игрок МЮ рискует лишиться роскошного автомобиля стоимостью 350 тысяч фунтов из-за проблем со страховкой
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
Комментарии 1