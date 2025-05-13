Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло
Новый выпуск передачи от 12.05.2025
Фото: ПФЛ
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 12.05.2025.
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Гость программы - футбольный специалист Виктор Догадайло.
В выпуске:
- Группа Чемпионская: "Эпицентр" - чемпион Украины, 17-летний Дигтярь ведет "Металлист" к успеху;
- Группа Выбывания: "Прикарпатье" и "Нива" притормозили, Старенький о векторе развития "Диназа";
- Вторая лига: участники плей-офф известны, 15-летний кипер "Чайки" дебютировал на "ноль". Объявляем победителя официального мяча ПФЛ - SELECT Brillant Super.
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