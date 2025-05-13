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Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло

Первая лига

Новый выпуск передачи от 12.05.2025

Свежий выпуск программы Украина футбольная с Виктором Догадайло

Фото: ПФЛ

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 12.05.2025.

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Гость программы - футбольный специалист Виктор Догадайло.

В выпуске:

  • Группа Чемпионская: "Эпицентр" - чемпион Украины, 17-летний Дигтярь ведет "Металлист" к успеху;
  • Группа Выбывания: "Прикарпатье" и "Нива" притормозили, Старенький о векторе развития "Диназа";
  • Вторая лига: участники плей-офф известны, 15-летний кипер "Чайки" дебютировал на "ноль". Объявляем победителя официального мяча ПФЛ - SELECT Brillant Super.

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Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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