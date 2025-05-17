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Шанс для ЮКСА прервать свою серию из поражений. Что смотреть в воскресенье в чемпионской группе

Первая лига

Матчи с невероятной интригой

Шанс для ЮКСА прервать свою серию из поражений. Что смотреть в воскресенье в чемпионской группе

Фото: ЮКСА

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье сыграют четыре матча седьмого тура чемпионской группы в Первой лиге. Вашему вниманию анонс противостояний в Полтаве и Киеве.

Группа "Чемпионская". Седьмой тур

"Полтава" - "Буковина"

18.05.2025. 14:00. "Молодежный". Полтава

Третья команда группы будет принимать предпоследнюю. Полтавчане в прошлом туре сыграли наверное свой худший матч в весенней части сезона. Команда Сысенко и Тимченко не смогла ничего противопоставить чемпиону Первой лиги. Возможно, сказалось отсутствие основного центрального защитника Мисюры, ведь немало позволяли своему сопернику полтавчане. Однако, и в атаке очень пресно сыграла "Полтава". В заключительной трети поля у этой команды вообще ничего не получалось. Можем вспомнить опасный, но неточный удар со штрафного от Шмигельского и еще несколько потенциально острых, но не доведенных до завершения моментов. Обращаем внимание, что "Полтава" за все время выступлений в Первой лиге пропустила уже 1000 голов.

"Буковина" неделю назад в чрезвычайно важном с турнирной точки зрения матче уступила "Металлисту 1925“. Подопечные Чурилова вышли вперед, но пропустили дважды. Кадровый потенциал команд дал о себе знать. Во второй половине встречи тренерскому штабу "Буковины" не было кем усилить игру. Невысокий вингер Бойчук был отправлен толкаться с габаритными защитниками гостей. С центром нападения у черновицкого коллектива были проблемы. После прошлого тура реальных шансов на плей-офф у "Буковины" не осталось. Из-за дисквалификации гостям не смогут помочь Бусько и Глущук.

ЮКСА - "Металлист"

18.05.2025. 14:00. УТК "им. Банникова". Киев

Последняя команда группы будет принимать шестую. После увольнения Чирикала ЮКСА проиграла три матча подряд и даже не забивала. Руководство клуба удовлетворено своим решением? Последние два матча сезона для "крестоносцев" уже особого турнирного значения не имеют. Тем не менее, желание прервать проигрышную серию все же остается. Немало проблем сейчас в игре ЮКСА. С кадровым потенциалом все не так плохо, но результат на табло. Против "Агробизнеса" команда вообще ничем не впечатлила. Как можно надеяться на победу с такой игрой в атаке?

"Металлист" заслуживает лишь одобрительных отзывов. В прошлом туре харьковчане победили "Кудровку" - 2:0. Стоит отметить работу Анищенко, ведь под его руководством прогрессирует молодежь, да еще и результата удается достигать. В ворота "Кудровки" забивали 17-летний Дигтярь и 19-летний Цвиренко. "Металлист" даже может подняться в зону переходных матчей, но для этого стоит дважды побеждать и надеяться на потерю очков конкурентов.

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