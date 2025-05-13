Первая лига
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Оформление чемпионства. Эпицентр – Полтава 2:0. Видео голов и обзор матча
Уже недостижимы в этом сезоне
Епіцентр
"Эпицентр" обыграл "Полтаву" в шестом туре чемпионской группы Первой лиги.
Победу подопечным Сергея Нагорняка принесли автогол Дмитрия Плахтыря и забитый мяч Ивана Бендеры.
Таким образом, "Эпицентр" досрочно стал чемпионом Первой лиги.
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Группа "Чемпионская". Шестой тур
"Эпицентр" - "Полтава" 2:0
Голы: Плахтырь (49, автогол), Бендера (65)
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