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Оформление чемпионства. Эпицентр – Полтава 2:0. Видео голов и обзор матча

Первая лига
Обновлено

Уже недостижимы в этом сезоне

Оформление чемпионства. Эпицентр – Полтава 2:0. Видео голов и обзор матча

Епіцентр

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Эпицентр" обыграл "Полтаву" в шестом туре чемпионской группы Первой лиги.

Победу подопечным Сергея Нагорняка принесли автогол Дмитрия Плахтыря и забитый мяч Ивана Бендеры.

Таким образом, "Эпицентр" досрочно стал чемпионом Первой лиги.

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Группа "Чемпионская". Шестой тур

"Эпицентр" - "Полтава" 2:0

Голы: Плахтырь (49, автогол), Бендера (65)

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