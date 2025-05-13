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Агробизнес - ЮКСА 1:0. Видео гола и обзор матча

Первая лига

Вымученные три очка

Агробизнес - ЮКСА 1:0. Видео гола и обзор матча

Агробізнес

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Агробизнес" с трудом переиграл ЮКСА в шестом туре чемпионской группы Первой лиги.

Решающий гол с пенальти забил Максим Войтиховский.

Это первая победа "Агробизнеса" в турнире с октября 2024-го года.

Группа "Чемпионская". Шестой тур

"Агробизнес" - ЮКСА 1:0

Голы: Войтиховский (71, пен)

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