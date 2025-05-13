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Металлист - Кудровка 2:0. Видео голов и обзор матча
Противостояние команд из топ-4
Металіст
"Металлист" оказался сильнее "Кудровки" в шестом туре чемпионской группы Первой лиги.
В первом тайме за харьковский клуб забил Александр Цвиренко, во втором - Кирилл Дигтярь.
В турнирной таблице "Металлист" поднялся на второе место. До начала поединка между командами было равенство по очкам.
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Группа "Чемпионская". Шестой тур
"Металлист" - "Кудровка" 2:0
Голы: Цвиренко (36), Дигтярь (48)
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