Металлист - Кудровка 2:0. Видео голов и обзор матча

"Металлист" оказался сильнее "Кудровки" в шестом туре чемпионской группы Первой лиги.

В первом тайме за харьковский клуб забил Александр Цвиренко, во втором - Кирилл Дигтярь.

В турнирной таблице "Металлист" поднялся на второе место. До начала поединка между командами было равенство по очкам.

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Группа "Чемпионская". Шестой тур

"Металлист" - "Кудровка" 2:0

Голы: Цвиренко (36), Дигтярь (48)