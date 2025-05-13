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Буковина – Металлист 1925 1:2. Видео голов и обзор матча

Первая лига
Обновлено
Буковина – Металлист 1925 1:2. Видео голов и обзор матча

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" добыл волевую победу над "Буковиной" в шестом туре чемпионской группы Первой лиги.

На 16-й минуте черновицкий клуб вышел вперед благодаря голу Даниила Гончарука, а до конца первого тайма харьковчане ответили забитыми мячами Владлена Юрченко и Эрмира Рашицы.

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Группа "Чемпионская". Шестой тур

"Буковина" - "Металлист 1925" 1:2

Голы: Гончарук (16) - Юрченко (22), Рашица (44)

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