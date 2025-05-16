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Прикарпатье - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прикарпатье - Виктория: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 12.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Вікторія
В Ивано-Франковске сыграют центральный матч тура в группе "Выбывание". Вторая команда группы будет принимать лидера. Между соперниками расстояние всего один зачетный пункт. "Прикарпатье" в 2025 году еще не проигрывало и постарается продолжить эту серию. Смогут ли подопечные Рыпана возглавить группу?
Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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