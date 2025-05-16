Прикарпатье - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Ивано-Франковске сыграют центральный матч тура в группе "Выбывание". Вторая команда группы будет принимать лидера. Между соперниками расстояние всего один зачетный пункт. "Прикарпатье" в 2025 году еще не проигрывало и постарается продолжить эту серию. Смогут ли подопечные Рыпана возглавить группу?

Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.