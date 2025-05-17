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Подолье - Феникс-Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Подолье - Феникс-Мариуполь: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 17.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Поділля
Седьмая команда группы будет принимать пятую. "Феникс-Мариуполь" прошлый тур пропускал, поэтому имел возможность качественно подготовиться к важному противостоянию. "Подолье" неожиданно неделю назад победило лидера группы. Таким образом, подопечные Ковальца впервые за четыре тура выиграли.
Поединок начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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