Нива - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Интересное противостояние ожидает болельщиков Первой лиги в Тернополе. Местная "Нива" в прошлом туре неожиданно потеряла очки в матче с "Диназом". А вот "Металлург" после смены тренерского штаба выиграл два матча подряд и улучшил свое турнирное положение. Смогут ли запорожцы продолжить свою победную серию?

Поединок начнется в 13:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.