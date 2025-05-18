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Нива - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Нива - Металлург: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Нива Тернопіль
Интересное противостояние ожидает болельщиков Первой лиги в Тернополе. Местная "Нива" в прошлом туре неожиданно потеряла очки в матче с "Диназом". А вот "Металлург" после смены тренерского штаба выиграл два матча подряд и улучшил свое турнирное положение. Смогут ли запорожцы продолжить свою победную серию?
Поединок начнется в 13:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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