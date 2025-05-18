ЮКСА - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Харьковчане в прошлом туре приятно порадовали собственных болельщиков победой над "Кудровкой". Таким образом, у молодой команды Андрея Анищенко остались шансы на плей-офф. ЮКСА после увольнения Чирикала проиграла все свои матчи и даже не забивала. Смогут ли "крестоносцы" прервать негативную серию?

Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.