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ЮКСА - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

ЮКСА - Металлист: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

ЮКСА - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металіст

Новина українською

Харьковчане в прошлом туре приятно порадовали собственных болельщиков победой над "Кудровкой". Таким образом, у молодой команды Андрея Анищенко остались шансы на плей-офф. ЮКСА после увольнения Чирикала проиграла все свои матчи и даже не забивала. Смогут ли "крестоносцы" прервать негативную серию?

Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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