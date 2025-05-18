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ЮКСА - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
ЮКСА - Металлист: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Металіст
Харьковчане в прошлом туре приятно порадовали собственных болельщиков победой над "Кудровкой". Таким образом, у молодой команды Андрея Анищенко остались шансы на плей-офф. ЮКСА после увольнения Чирикала проиграла все свои матчи и даже не забивала. Смогут ли "крестоносцы" прервать негативную серию?
Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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