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Полтава - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Полтава - Буковина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Буковина
"Полтава" продолжает бороться даже за прямое повышение в классе, но для этого стоит только побеждать. В прошлом туре полтавчане без шансов уступили "Эпицентру". Коллектив из Черновцов уже потерял реальные шансы побороться за зону плей-офф, поэтому будет доигрывать сезон без особых турнирных задач. Игра первого круга завершилась вничью - 1:1.
Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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