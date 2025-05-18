  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Полтава - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полтава - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Полтава - Буковина: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Полтава - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Буковина

Новина українською

"Полтава" продолжает бороться даже за прямое повышение в классе, но для этого стоит только побеждать. В прошлом туре полтавчане без шансов уступили "Эпицентру". Коллектив из Черновцов уже потерял реальные шансы побороться за зону плей-офф, поэтому будет доигрывать сезон без особых турнирных задач. Игра первого круга завершилась вничью - 1:1.

Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

По теме
yellow-arrow
Кудровка - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Нива - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
ЮКСА - Металлист: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Буковина (Черновцы) СК Полтава смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости