Полтава - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Полтава" продолжает бороться даже за прямое повышение в классе, но для этого стоит только побеждать. В прошлом туре полтавчане без шансов уступили "Эпицентру". Коллектив из Черновцов уже потерял реальные шансы побороться за зону плей-офф, поэтому будет доигрывать сезон без особых турнирных задач. Игра первого круга завершилась вничью - 1:1.

Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.