Кудровка - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

С турнирной точки зрения чрезвычайно важное противостояние. "Кудровка" и "Агробизнес“ набрали по 32 очка и стремятся завершить сезон в топ-4. Коллектив из Волочиска в прошлом туре впервые в 2025 году выиграл, а "Кудровка" уступила "Металлисту". Смогут ли гости реабилитироваться за поражение в первом круге?

Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.