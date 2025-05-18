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Кудровка - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Кудровка - Агробизнес: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 18.05.2025 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Кудровка - Агробизнес: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Кудрівкка

Новина українською

С турнирной точки зрения чрезвычайно важное противостояние. "Кудровка" и "Агробизнес“ набрали по 32 очка и стремятся завершить сезон в топ-4. Коллектив из Волочиска в прошлом туре впервые в 2025 году выиграл, а "Кудровка" уступила "Металлисту". Смогут ли гости реабилитироваться за поражение в первом круге?

Поединок начнется в 14:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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