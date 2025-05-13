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Больше, чем у многих клубов УПЛ. Известен бюджет Металлиста 1925 на сезон
В крепкой валюте
Фото: ФК Металіст 1925
Стал известен годовой бюджет харьковского "
Как сообщает ТаТоТаке, бюджет клуба на этот сезон составляет 20 миллионов в валюте, и это больше, чем у многих клубов УПЛ.
К примеру, бюджет черкасского ЛНЗ составляет 12 миллионов долларов.
Напомним, что "Металлист 1925" еще не гарантировал себе выход в УПЛ – команда идет на второй позиции Первой лиги, опережая Полтаву лишь по дополнительным показателям.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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