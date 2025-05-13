Больше, чем у многих клубов УПЛ. Известен бюджет Металлиста 1925 на сезон

Стал известен годовой бюджет харьковского " Металлиста 1925 ", который выступает в Первой лиге.

Как сообщает ТаТоТаке, бюджет клуба на этот сезон составляет 20 миллионов в валюте, и это больше, чем у многих клубов УПЛ.

К примеру, бюджет черкасского ЛНЗ составляет 12 миллионов долларов.

Напомним, что "Металлист 1925" еще не гарантировал себе выход в УПЛ – команда идет на второй позиции Первой лиги, опережая Полтаву лишь по дополнительным показателям.