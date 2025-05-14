Лидер Металлиста: Мы продолжаем борьбу за стыковые матчи

Один из лидеров "Металлиста" Кирилл Дигтярь поделился впечатлениями от победы над "Кудровкой" (2:0) в матче 6-го тура чемпионской группы Первой лиги.

- Кирилл, с победой! "Металлист" продолжает борьбу за выход в УПЛ. Какие твои эмоции после этого матча?

- Эмоции смешанные, потому что игра выдалась очень тяжелой. Вы сами видели: первый тайм нам не совсем удался, но потом, по моему мнению, ситуацию удалось выровнять. Во втором тайме забили второй мяч и смогли победить.

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- Сегодня ты сыграл на позиции левого полузащитника. Не было дискомфорта? Тебе же привычнее действовать в защите?

- Конечно, мне роднее позиция левого защитника, но если тренеры говорят, что я могу сыграть в полузащите - играю. Сказали, что сегодня играл там - без проблем, вышел и выполнил задачу.

- В первом тайме было ощущение, что команда не до конца вошла в игру. Это как-то связано с тем, что предыдущий матч с "Металлистом 1925" был эмоционально очень изнурительным?

- Мне кажется, да. Было ощущение, что не сразу включились в игру. Провалили первые минуты, но дальше все выровняли. И я очень рад, что в итоге получили положительный результат. Мы продолжаем борьбу, по крайней мере за стыковые матчи.

- У тебя уже второй гол в этом сезоне - и оба в последних двух матчах. Причем оба - очень стильные. В прошлом туре ты уверенно пробил в касание, а на этот раз - расшатал защитника и красиво забил. Чувствуешь себя все увереннее в атаке?

- Да, результативные действия очень добавляют уверенности. Очень рад, что удалось отличиться и в прошлом туре, и сейчас. Но я не собираюсь на этом останавливаться. Раз уж пошло - надо забивать в каждом матче!, - сказал Дигтярь.