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Перенесен матч лидеров Первой лиги. В чем причина?

Первая лига

Связано с УПЛ

Перенесен матч лидеров Первой лиги. В чем причина?

Фото: ФК Епіцентр

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925" и "Эпицентр" сыграют матч 7-го тура Чемпионской группы Первой лиги 17 мая. Начало - в 15:00 на арене "Левый Берег".

Первоначальной датой проведения игры было 18 мая. Поединок лидеров турнира сместился на день раньше из-за переноса на эту дату матча УПЛ между "Левым Берегом" и "Рухом".

Ранее "Эпицентр" досрочно стал чемпионом Первой лиги. "Металлист 1925" идет в таблице вслед за подопечными Сергея Нагорняка, и борется за повышение в классе.

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