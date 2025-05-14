Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Перенесен матч лидеров Первой лиги. В чем причина?
Связано с УПЛ
Фото: ФК Епіцентр
"Металлист 1925" и "Эпицентр" сыграют матч 7-го тура Чемпионской группы Первой лиги 17 мая. Начало - в 15:00 на арене "Левый Берег".
Первоначальной датой проведения игры было 18 мая. Поединок лидеров турнира сместился на день раньше из-за переноса на эту дату матча УПЛ между "Левым Берегом" и "Рухом".
Ранее "Эпицентр" досрочно стал чемпионом Первой лиги. "Металлист 1925" идет в таблице вслед за подопечными Сергея Нагорняка, и борется за повышение в классе.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ярмоленко откровенно рассказал о своей неудачной покупке: Понял, что я тормоз
- "Я не встречал такого нападающего нигде в Европе": Ярмоленко – о бывшем одноклубнике с Динамо
- Победа Жироны, Наполи снова интересуется Судаковым, демарш Родриго, травма Дибанго. Главные новости за 13 мая
- "Если здесь не будут заниматься футболом, будет депрессивное настроение". Директор академии Металлиста 1925 рассказал о работе во время войны
- Игрок Ман Сити пойман на флирте с суперзвездой женского футбола, несмотря на то, что у него есть девушка
- "Коля, дай… Не тот, оранжевый", - обнаженный легионер Шахтера в душе снялся в рекламе. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000