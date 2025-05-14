Перенесен матч лидеров Первой лиги. В чем причина?

"Металлист 1925" и "Эпицентр" сыграют матч 7-го тура Чемпионской группы Первой лиги 17 мая. Начало - в 15:00 на арене "Левый Берег".

Первоначальной датой проведения игры было 18 мая. Поединок лидеров турнира сместился на день раньше из-за переноса на эту дату матча УПЛ между "Левым Берегом" и "Рухом".

Ранее "Эпицентр" досрочно стал чемпионом Первой лиги. "Металлист 1925" идет в таблице вслед за подопечными Сергея Нагорняка, и борется за повышение в классе.