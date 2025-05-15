Первая лига
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Матч Первой лиги не состоится из-за финансовых проблем одной из команд
У клуба нет средств на выезд
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Поединок 8-го тура группы Выбывание Первой лиги "Минай" - "Кремень" не состоится. Поединок был запланирован на 17 мая.
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Причиной отмены матча стало тяжелое финансовое положение кременчугского клуба, которое не позволило команде организовать выезд на игру.
Профессиональная футбольная лига Украины решила:
- Признать матч 8-го тура второго этапа чемпионата Украины по футболу среди команд клубов первой лиги сезона 2024/25 между командами "Минай" Минай - "Кремень" Кременчуг таким, что не состоится на основании обращения ФК "Кремень";
- Зафиксировать невыезд команды "Кремень" Кременчуг на этот матч;
- Соответствующие материалы подать на рассмотрение КДК УАФ.
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Источник:ФК Кремінь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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