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ДТП с кортежем Ярославского: суд вынес приговор по делу о сокрытии преступления

Первая лига
Обновлено

Сам президент Металлиста не фигурирует

ДТП с кортежем Ярославского: суд вынес приговор по делу о сокрытии преступления

facebook.com/UA.National.Police

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевский районный суд Харькова 9 мая вынес приговор по делу о сокрытии преступления в смертельном ДТП с кортежем президента "Металлиста" Александра Ярославского, произошедшем 9 февраля 2022 года.

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Об этом сообщает "Суспільне".

В материале дела сообщают, что с момента аварии до момента приговора по делу прошло более трех лет, поэтому истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Поэтому обвиняемых в оставлении в опасности водителя освободили от ответственности.

Суд постановил, обвиняемого в сокрытии преступления водителя приговорить к трем годам лишения свободы, однако освободить его от отбывания наказания с испытательным сроком на один год.

Такой же приговор получил соучастник, который пытался взять на себя вину после ДТП.

Оба осужденных должны заплатить за проведение экспертиз более 275 тысяч гривен. Также они имеют 30 дней, чтобы обжаловать приговор.

По делу о сокрытии преступления по ДТП с кортежем Ярославского осудили двух мужчин:

уроженца Украинская Донецкой области, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работает в должности дежурного администратора в ООО "БаДМ";

уроженца Дергачей Харьковской области, гражданина Украины, со средним специальным образованием, женатого, официально не трудоустроенного.

По данным портала "Судебная власть", речь идет об Андрее Лигусе и Александре Бережном.

Напомним, что поздним вечером 9 февраля 2022 года на трассе Чугуев – Мартово автомобиль сбил насмерть мужчину, на месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского. Источники УП в правоохранительных органах сообщили, что жертву переехали дважды.

Ярославский заявил, что спал дома в момент аварии. В его бизнес-группе DCH заявили, что за рулем авто во время аварии был их водитель. Однако водитель, взявший вину на себя, на самом деле был вдали от места ДТП. Ему инкриминировали "сокрытие преступления", а не вину за ДТП.

За попытку фальсификации дела глава МВД Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

15 февраля стало известно, что из морга в Чугуеве исчезла одежда погибшего мужчины, но 16 февраля все вещи нашлись якобы в служебном помещении морга.

Сам Ярославский 10 февраля вылетел из Украины – якобы на отдых с семьей, запланированный до 19 февраля.

В июле 2022 года СМИ сообщали, что Ярославский вернулся в Украину.

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