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Директор Кремня собщил о будущем команды после отказа ехать на матч с Минаем
Сейчас у клуба небольшие финансовые проблемы
Фото: ФК Кремінь
Директор "Кремня" Андрей Филь прокомментировал решение кременчугского клуба не ехать на поединок 8-го тура Первой лиги против закарпатского "Миная".
- Андрей Витальевич, "Кремень" объявил, что не поедет на матч восьмого тура Первой лиги против Миная. Какова причина такого решения?
- Это финансовые проблемы. Сейчас есть такие проблемы у клуба, которые не позволяют нам покрыть затраты на топливо, проживание и питание футболистов на Закарпатье.
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- В этом сезоне "Кремню" осталось провести еще одну игру - дома против "Подолья" 23 мая. Планируете ее проведение?
- Да, планируем. Домашнюю игру мы проведем 100%.
- Что можете сказать относительно нового сезона? Клуб будет существовать?
- На данный момент мы не рассматриваем снятие команды с чемпионата Украины. Сейчас это временные финансовые проблемы. У нас есть бюджет, который мы планируем, чтобы у нас не было долгов по зарплате футболистов, работников клуба, поэтому в некоторых моментах мы "вжимаемся" немного, где-то должны перекрывать, чтобы перед людьми не было задолженностей, - рассказал Филя.
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