  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Директор Кремня собщил о будущем команды после отказа ехать на матч с Минаем

В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Директор Кремня собщил о будущем команды после отказа ехать на матч с Минаем

Первая лига

Сейчас у клуба небольшие финансовые проблемы

Директор Кремня собщил о будущем команды после отказа ехать на матч с Минаем

Фото: ФК Кремінь

Новина українською

Директор "Кремня" Андрей Филь прокомментировал решение кременчугского клуба не ехать на поединок 8-го тура Первой лиги против закарпатского "Миная".

- Андрей Витальевич, "Кремень" объявил, что не поедет на матч восьмого тура Первой лиги против Миная. Какова причина такого решения?

- Это финансовые проблемы. Сейчас есть такие проблемы у клуба, которые не позволяют нам покрыть затраты на топливо, проживание и питание футболистов на Закарпатье.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Footballд

- В этом сезоне "Кремню" осталось провести еще одну игру - дома против "Подолья" 23 мая. Планируете ее проведение?

- Да, планируем. Домашнюю игру мы проведем 100%.

- Что можете сказать относительно нового сезона? Клуб будет существовать?

- На данный момент мы не рассматриваем снятие команды с чемпионата Украины. Сейчас это временные финансовые проблемы. У нас есть бюджет, который мы планируем, чтобы у нас не было долгов по зарплате футболистов, работников клуба, поэтому в некоторых моментах мы "вжимаемся" немного, где-то должны перекрывать, чтобы перед людьми не было задолженностей, - рассказал Филя.

По теме
yellow-arrow
Прикарпатье - Виктория: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
ДТП с кортежем Ярославского: суд вынес приговор по делу о сокрытии преступления
yellow-arrow
Первая лига. Игра за лидерство в Ивано-Франковске. Что смотреть в пятницу в группе Выбывание
Кремень (Кременчуг)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости