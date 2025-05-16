Директор Кремня собщил о будущем команды после отказа ехать на матч с Минаем

Директор "Кремня" Андрей Филь прокомментировал решение кременчугского клуба не ехать на поединок 8-го тура Первой лиги против закарпатского "Миная".

- Андрей Витальевич, "Кремень" объявил, что не поедет на матч восьмого тура Первой лиги против Миная. Какова причина такого решения?

- Это финансовые проблемы. Сейчас есть такие проблемы у клуба, которые не позволяют нам покрыть затраты на топливо, проживание и питание футболистов на Закарпатье.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Footballд

- В этом сезоне "Кремню" осталось провести еще одну игру - дома против "Подолья" 23 мая. Планируете ее проведение?

- Да, планируем. Домашнюю игру мы проведем 100%.

- Что можете сказать относительно нового сезона? Клуб будет существовать?

- На данный момент мы не рассматриваем снятие команды с чемпионата Украины. Сейчас это временные финансовые проблемы. У нас есть бюджет, который мы планируем, чтобы у нас не было долгов по зарплате футболистов, работников клуба, поэтому в некоторых моментах мы "вжимаемся" немного, где-то должны перекрывать, чтобы перед людьми не было задолженностей, - рассказал Филя.